Grüne fordern schnelle Amtsenthebung Laubers – aber andere treten auf die Bremse

Es war am Mittwoch, 25. September 2019. Bundesanwalt Michael Lauber (54) wurde von der Bundesversammlung in geheimer Wahl für eine dritte Amtszeit gewählt. Das Resultat fiel knapp aus, Lauber erhielt nur 129 von 243 gültigen Stimmen. 122 waren nötig. Starke Unterstützung erhielt Lauber aus FDP und SVP, aber auch aus Teilen der SP. Dort hatte sich vor allem der mittlerweile abgetretene Baselbieter Ständerat Claude Janiak vehement für den Bundesanwalt ins Zeug gelegt.

Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, steht das Parlament vor einem Scherbenhaufen. Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) stellte dem Bundesanwalt im Zusammenhang mit dessen Geheimtreffen mit Fifa-Boss Gianni Infantino ein miserables Zeugnis aus: Er habe diverse Amtspflichten verletzt, mehrfach die Unwahrheit gesagt, illoyal gehandelt, sei uneinsichtig. Aber Lauber will das Verdikt nicht akzeptieren, er kündigt Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht an und übt seinerseits schwere Kritik an seiner Aufsicht.

Lauber hatte vor seiner Wiederwahl in der SP-Fraktion erklärt, er werde zurücktreten, wenn in der Disziplinaruntersuchung etwas an ihm hängen bleibe.

Eine Partei, die von Anfang an klar gegen die Wiederwahl Laubers waren, sind die Grünen. Jetzt hat Präsidentin Regula Rytz endgültig genug: «Dass Lauber den Bericht seiner Aufsicht nicht akzeptiert und vor Gericht gegen die verfügte Lohnkürzung kämpft, bringt das Fass zum Überlaufen. Das ist so, als würde eine Firmenchefin Auflagen ihrer Revisionsstelle bekämpfen.» So sei eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich.

Rytz: «Amtsenthebung einleiten»

«Im Fall von Lauber heisst das, dass die Gerichtskommission der eidgenössischen Räte eine Amtsenthebung einleiten muss. Es ist höchste Zeit, die Glaubwürdigkeit unserer Behörden wiederherzustellen.»