Grenzkantone und Gewerbe stellen sich gegen rigide Coronakontrollen am Zoll

Es tönt nach Einigkeit: Die Präsidentinnen und Präsidenten aller grossen Parteien fordern in einem Offenen Brief rigide Grenzkontrollen. Damit soll die Coronapandemie nicht nur mit Massnahmen in der Schweiz, sondern auch bei der Einschleppung aus dem Ausland bekämpft werden.

Fragt man bei Direktbetroffenen dieser rigiden Grenzkontrollen nach, ist jedoch Schluss mit der Einigkeit. «Ich finde die Idee schlecht», sagt der Basler Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin auf Anfrage von CH Media. «Mir kommt es so vor, als wolle man Einreisesperren, und hat dann noch bemerkt, dass es auch noch Grenzgänger gibt», sagt der SP-Politiker, der derzeit auch als Präsident der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren amtet.

EU verzichtet bislang auf Grenzgänger-Kontrollen

So sei es unvorstellbar, die 35'000 Grenzgänger in der Region Basel alle drei Tage zu testen. «Man sieht es bei der EU», sagt Brutschin weiter: «Auch bei strengeren Grenzregimes sind Grenzgänger bisher immer davon ausgenommen worden.»

Ähnlich kritisch reagiert Fabio Regazzi auf den Vorschlag der Parteipräsidenten. «Ich kann das Ziel gut nachvollziehen», sagt der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Tessiner «Die Mitte»-Nationalrat. «Aber die Frage ist: Wie können wir dieses erreichen?» Schliesslich seien die Wirtschaft und vor allem auch das Gesundheitswesen in den Grenzregionen im Tessin, in Genf und in der Waadt sowie in Basel aber auch in St. Gallen und Thurgau stark angewiesen auf Grenzgänger.