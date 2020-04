Glückskette sammelt für die Meistbetroffenen der Coronavirus-Krise

Zusammen mit der SRG und mit der Unterstützung einiger privater Medien wird am Donnerstag in allen vier Sprachregionen der Schweiz auf die Spendensammlung "Coronavirus" aufmerksam gemacht. Es handle sich um "ein wichtiges Zeichen der Solidarität", hiess es in einer Mitteilung im Vorfeld des Sammeltags.

Das Geld wird für die Soforthilfe von Caritas Schweiz, dem Schweizerischen Rotes Kreuz und weiteren Organisationen eingesetzt. Es gehe um eine möglichst umfassende Hilfe für jene Menschen, welche durch die Maschen der sozialen Netzwerke fielen.

Neben der Lebensmittelhilfe für Obdachlose oder "Working Poor" sollen etwa Opfer von häuslicher Gewalt unterstützt werden. Alle von der Glückskette unterstützten Aktionen müssen immer subsidiär zu den öffentlichen Massnahmen sein.

www.glueckskette.ch