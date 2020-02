Glättli zur CIA-Affäre: «Für die Schweiz ist das ein Erdbeben»

Der Knackpunkt der Geschichte liegt im Jahr 1993. Der Kalte Krieg war vorbei. Damals zog sich der deutsche Bundesnachrichtendienst aus der Sache zurück, weil es zu heikel wurde. Die Amerikaner spionierten aber durch die Zuger Firma munter weiter. Sogar befreundete Staaten wie Spanien oder Italien wurden abgehört. Es ist ein unfreundlicher Akt, Freunde zu überwachen. Und die Schweiz steckt mittendrin, so wie es scheint sogar wissentlich und willentlich.

Herr Glättli, Geheimdienst-Dokumente beweisen, dass die Zuger Firma Crypto AG für die CIA mehr als 100 Staaten abgehört hat. Was ging in Ihnen vor, als Sie die Dokumente sichten konnten?

Es sind hohe Bundesbeamte in die Affäre verwickelt.

Wie stark ist die Schweiz in die Geschichte verstrickt?

Es gibt klare Indizien, dass die Spionage-Aktivitäten durch die Crypto AG bis 2018 weitergeführt wurden. Das wirft Fragen auf. Bis 2018 amtete Markus Seiler als Chef des Nachrichtendienstes. Heute ist Seiler die rechte Hand von Aussenminister Ignazio Cassis. Früher war er Generalsekretär des VBS. Es sind also hohe Bundesbeamte in die Affäre verwickelt, die noch im Amt sind.

Sie fordern eine PUK. Warum?

Es gibt schwierige Fragen zu klären: Wie viel wusste der Schweizer Nachrichtendienst von der CIA-Operation? Welcher Bundesrat wurde zu welchem Zeitpunkt über die Sache informiert? Und welche Informationen haben die Schweizer Dienste von den USA und den Deutschen erhalten? Waren es Filetstücke oder bloss nachrichtendienstlicher Abfall?

Lässt sich die Überwachung rechtfertigen?

Es ist logisch und bekannt, dass westliche Geheimdienste zusammenspannen. Dies lässt sich aus nachrichtendienstlicher Logik rechtfertigen. Aus der Innensicht des Geheimdiensts macht es einen Unterschied, ob sich die Schweiz mit der Aktion in einen Honigtopf von wertvollen Informationen reingekauft hat oder bloss als dumme Gehilfin dasteht. Die politisch brisante Frage bleibt dennoch: Warum hat das der Bundesrat bewilligt? Oder wenn er nichts wusste: Macht der Geheimdienst ohne Kontrolle, was er will?