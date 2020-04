Gesundheitsminister Alain Berset auf Visite in Graubünden

Bersets Delegation flog am Montagvormittag per Helikopter in den Kanton Graubünden. Erster Programmpunkt war eine Visite bei der Hamilton Medical AG in Domat/Ems. Das Unternehmen stellt Beatmungsgeräte her, die für Corona-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht werden. Dieses Jahr will es seine Produktion hochfahren.

Produktion von Beatmungsgeräten

Berset und der Bündner Regierungspräsident Christian Rathgeb hätten Einblick erhalten in die Produktion von Beatmungsgeräten sowie von Laborrobotern, teilte der Kanton Graubünden nach dem Besuch mit. Die Geräte aus Domat/Ems würden weltweit exportiert für die Versorgung in der Corona-Krise.

Danach besuchten Berset und Rathgeb die Helpline Graubünden in Cazis. Die Anlaufstelle leistet nach Angaben des Kantons am Telefon psychologische Erste Hilfe in Notlagen. Berset und Rathgeb sprachen mit Mitarbeitenden über deren Erfahrungen und Herausforderungen.

Auch bei lokalen Vereinen in Rhäzüns und Bonaduz schauten Berset und Rathgeb herein und liessen sich zeigen, was die Freiwilligen für die Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten aufgebaut hatten. Sie seien sehr beeindruckt gewesen vom Engagement und der Solidarität der Bevölkerung im lokalen Zusammenleben, hiess es in der Mitteilung.

Austausch mit Regierung

Letzter Programmpunkt war ein Austausch mit Rathgeb und den Regierungsräten Peter Peyer und Marcus Caduff zur Corona-Krise. Ein Thema waren die besonderen Herausforderungen für Graubünden bei der Umsetzung der Lockerungen, die am 27. April beginnen wird.

Graubünden hat im landesweiten Vergleich eine relativ hohe Zahl von Corona-Fällen pro Kopf. Auf 100'000 Einwohner kamen am Montag rund 380 bestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schrieb. Einen höheren Anteil hatten lediglich Genf, das Tessin, die Waadt, Basel-Stadt und das Wallis.