Gesundheitsdirektor kritisiert Quarantäne-Ausnahmen: «Bei uns werden VIPs gleich behandelt wie Herr und Frau Meier»

Diese Praxis kommt nicht überall gut an. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin moniert: «Man muss sich fragen: Was ist der Zweck der Quarantäneregel? Wollen wir die Pandemie wirksam bekämpfen oder je nach Prominenz der Anfrage Ausnahmen gewähren? » Der SVP-Politiker gibt die Antwort gleich selbst:

Die Regel gibt zu reden: Wer aus einem Corona-Risikogebiet in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage in die Quarantäne. Das heisst: Zu Hause bleiben, soziale Kontakte vermeiden. Gerade diese Woche gingen in der Westschweiz die Wellen hoch, weil Frankreich eigentlich auf die Risikoliste gehört.

Martin stört sich vor allem daran, dass gewisse Kantone Ausnahmen bewilligen und gleichzeitig mit neuen Massnahmen gegen die Pandemie «überschiessen».

Die Bundesverordnung gibt den Kantonen die Möglichkeit, Ausnahmebewilligungen zu erteilen. In anderen Kantonen betont man indes, dass man zurückhaltend umgeht damit. So agiert der Kanton Bern ähnlich wie der Thurgau. Er hat in etwa fünf Fällen Erleichterungen von der Quarantäne gewährt, dies für Personen, die zum letzten Besuch sterbender Angehörigen eingereist sind. Doch auch diese Bewilligung wurde mit Einschränkungen verknüpft: Diese Personen durften keine Covid-19-Symptome aufweisen und mussten sich vor oder nach dem Besuch umgehend wieder in Quarantäne begeben.