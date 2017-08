Herr Keusen, es ist anzunehmen, dass die vermissten Berggänger von Bondo die Warnschilder ignoriert und die Wege trotz Gefahr betreten haben. Weshalb tun Menschen so etwas?

Das ist typisch menschliches Verhalten. Es trifft nicht mich, sondern andere, denkt man. Das Unglück wird nicht heute eintreten, wenn man unterwegs ist, sondern morgen. Dieses Verhalten kann man beim Menschen schon seit eh und je beobachten. Schon bei früheren Bergstürzen wollte die lokale Bevölkerung ihre Siedlung nicht verlassen. Wenn jemand einen Wanderweg oder ein Klettergebiet betritt, das mittels Hinweistafeln gesperrt ist, ist das demnach zwar ein menschliches Verhalten. Dieses Verhalten unterliegt aber der kompletten Eigenverantwortung.

Wollen Sie damit sagen, dass es in der Natur des Menschen liegt, in solchen Situationen das Risiko kleiner zu machen, als es eigentlich ist?

Ja. Die Risiken werden oft nicht erkannt und die Warnungen vor Ort nicht ernst genommen. Das beobachte ich in meiner Tätigkeit als Geologe und Verantwortlicher der SAC-Hütten immer wieder. Nicht jeder Mensch verhält sich so. Aber es ist ein typisches Verhalten. Sogar Wege, die von der jeweiligen Gemeinde mittels Schranken abgesperrt werden, werden einfach begangen. Allerdings muss in Bezug auf die aktuellen Ereignisse von Bondo gesagt werden, dass es sich hier um eine aussergewöhnliche Situation handelt. Ein derartiges Szenario tritt sehr selten ein. Genau diese geringe Wahrscheinlichkeit bestätigt aber wiederum die verbreitete Annahme, dass einem selbst nichts passieren kann. Das ist gefährlich.