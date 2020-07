Genf droht Verkehrskollaps: Nun setzt die Stadt auf Pionierprojekte – und leistet sich einen Schildbürgerstreich

«Bitte alle aussteigen» - diese Aufforderung bekommen Genfer öV-Benutzer regelmässig zu hören, wenn der Strassenverkehr wieder mal zum Erliegen kommt. Denn das Netz in der zweitgrössten Stadt der Schweiz ist seit Jahren chronisch überlastet. Die boomende Region «Grand Genève», die mit ihrem wirtschaftlichen Einzugsgebiet bis in den Kanton Waadt und in das angrenzende Frankreich reicht, leidet unter der Menge an lauten Autos und Motorrädern, welche die Strassen verstopfen.

Zu den Verursachern gehören auch viele der 120'000 Haushalte, die im günstigeren Frankreich leben, aber zur Arbeit nach Genf fahren – ein Viertel davon sind Schweizer. Die Stadt, die in den 30er-Jahren das dichteste Tram-Netz der Welt aufwies, setzte nach dem Zweiten Weltkrieg voll auf den mondänen Autoverkehr, riss die Tramschienen aus dem Boden – und büsst dafür bis heute.

Nun möchte die Stadt eine neue Massnahme im Kampf gegen das Verkehrschaos prüfen. Wie die «Tribune de Genève» berichtet, wird das so genannte «Mobility Pricing» zum Thema, so wie man es zum Beispiel aus Singapur oder London kennt. Die Idee: Wer motorisiert in die Stadt fahren will, muss eine Maut-Gebühr bezahlen.

Der Kanton hatte 2016 eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben, deren Resultate kürzlich den Parlamentsmitgliedern vorgelegt wurden. Sie kommt zum Schluss, dass eine Maut «eine Lösung für die Stauprobleme in Genf sein könnte» und «unter bestimmten Bedingungen von einer Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden könnte.»

In einer Umfrage sprachen sich allerdings vor allem Leute gegen derartige Pläne aus, die ein tiefes Einkommen haben und für ihre Arbeit auf ein Auto angewiesen sind. Um den Verkehr zu reduzieren sei ein Tarif von 3 Franken nötig, heisst es in der Studie. Würde der Zutritt ins Zentrum mehr als 3.50 pro Durchfahrt betragen, würde der Verkehr in der Innenstadt gar bis zu 75 Prozent sinken – so die Prognose. Die Einnahmen könnten 130 Millionen Franken betragen.

Insofern kommt für Genf ein geplanter der Test des Bundes wie gerufen. Denn dieser plant Pilotprojekte zum Thema «Mobility Pricing» in Zusammenarbeit mit ausgewählten Kantonen. Genf hat sein Interesse bekundet, daran teilzunehmen. Bis Ende Jahr sollte das Astra drei bis vier Kantone ausgewählt haben.

Die Mobility-Pricing-Offensive reiht sich ein in eine lange Liste von Massnahmen, welche die Genfer zuletzt lanciert haben. Manche davon sind Pionier-Projekte. Doch nicht alle haben Erfolg.

Léman Express: Mitte Dezember startete mit dem «Léman Express» die grösste grenzüberschreitende Zug-Kooperation Europas. Die S-Bahn für die Genfersee-Region war die öV-Revolution, auf welche die Bevölkerung lange warten musste. Laut Prognosen soll damit der Autoverkehr in der Stadt um 12 Prozent schrumpfen. Doch das Prestigeprojekt hatte von Anfang an mit Problemen zu kämpfen. Denn auf der französischen Seite streikte das Zugpersonal über mehrere Wochen hinweg. Es folgten technische Pannen und die Corona-Pandemie. Und seit einigen Wochen macht dem «Léman Express» ein Personalmangel der SBB zu schaffen, der zahlreiche Verbindungen ausfallen lässt.

Streit mit Frankreich: Beim «Léman Express» machten die Schweiz und Frankreich gemeinsame Sache und lobten sich gegenseitig, diese klimafreundliche Verkehrsalternative zu lancieren. Derweil plant Frankreich jedoch eine neue Autobahn zwischen Machilly und Thonon – just im Einzugsgebiet der neuen S-Bahn auf französischer Seite. Da dies der Idee des «Léman Express» und der Klimadiskussion widerspricht, hat Genf in Frankreich Rekurs gegen das Projekt eingereicht. Und auch der Bund hat Kritik geäussert. Auf eine entsprechende Stellungnahme aus Frankreich wartet die Landesregierung aber seit zwei Jahren.

Velowege: Fahrradfahrer beklagen sich seit jeher über zu wenig Velowege in der Rhone-Stadt. Insofern hatte die Corona-Krise etwas Gutes für sie. Denn die Stadt installierte zusätzliche Velospuren. Damals herrschte im öV noch keine Maskenpflicht, und so wollte die Regierung dafür sorgen, dass die Trams und Busse nicht zu voll sind. Doch die Velo-Offensive sorgte für grossen Ärger bei den Autofahrern, die plötzlich weniger Spuren zur Verfügung hatten. Partei-Gezänke und Demonstrationen waren die Folge, auch weil die Velowegen nun permanent bleiben sollen. «Le Temps» sprach von einem «Verkehrskrieg».

Tempo 20: Würde man nicht von einer Genferei sprechen, man müsste es einen Schildbürgerstreich nennen. Ebenfalls im Zuge der Corona-Pandemie wollte die Stadtregierung den langsamen Verkehr fördern und malte im Frühling quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion neue Symbole auf manche Strassen. So wurden aus Tempo-30-Abschnitten plötzlich Tempo-20-Zonen mit pinken Fussgängerstreifen und gelben Abdrücken von Schuhen, Stilettos und Hundepfoten. Nur: Die Aktion war illegal und mit dem Kanton nicht abgesprochen. Und so musste die Stadt nun die erst vor wenigen Wochen lancierten Symbole schwarz übermalen. Zurück bleiben verunstaltete Strassen und herausgeworfene Gelder von über 100'000 Franken.