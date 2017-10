Im Fall von Daniel M. sind sich die Verteidiger und die Bundesanwaltschaft über den Strafrahmen bereits einig. Die Gefängnisstrafe soll bei einem Deal anderthalb bis zwei Jahre betragen. Das Minimum hat M. bereits in der Untersuchungshaft abgesessen. Die Verteidiger halten die Strafe für angemessen, weil der Fall mit einem Hamburger Verfahren vergleichbar sei. Ein Türke, der Kurden ausspionierte, hatte vor einer Woche eine zweijährige Freiheitsstrafe erhalten.

Der Anwalt des Türken beschrieb seinen Klienten im Hamburger Verfahren mit wenig schmeichelhaften Worten: «Ein schlechterer Spion ist kaum vorstellbar.» Ähnlich argumentieren nun die Verteidiger von Daniel M. Der Türke musste sich allerdings einer normalen Gerichtsverhandlung stellen. Ob M. von einem Deal profitieren kann, wird nächste Woche bekannt.

Die kurzen Prozesse wurden eingeführt, um die Justizökonomie zu steigern. So können komplizierte Fälle rasch behandelt werden. Wie die abgekürzten Verfahren in der Schweiz sind die «verfahrensbeendenden Absprachen» in Deutschland aber umstritten. Die Kritikpunkte: Angeklagte könnten sich mit falschen Geständnissen belasten, um einer allenfalls noch höheren Strafe zu entkommen. Staatsanwälte könnten zu Beginn des Verfahrens zu hohe Forderungen aufstellen, um sich bei einem Deal dann in der Mitte zu finden.

Wirtschaftskriminelle könnten profitieren, weil in komplizierten Verfahren nicht alles aufgedeckt werden muss. Generell könnte die Erforschung der Wahrheit vor Gericht zu kurz kommen, weil man stattdessen einen Kompromiss schliesst.

Der Richter im Fall von Daniel M. hat die Gefahr des kurzen Prozesses erkannt. Er sagte: «Einige versteckten sich in den Ermittlungen.» Dennoch lässt er sich auf das Feilschen ein.