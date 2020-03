Für Kinder mit Lernschwierigkeiten verschärfen sich die Nachteile: Helfen digitale Kleinklassen?

Die Kinder haben Mühe beim Lesen und/oder Rechnen, können sich kaum konzentrieren, und sind vielleicht auffällig im sozial-emotionalen Bereich: Gut 22'000 Kinder erhalten eine sogenannt «verstärkte sonderpädagogische Massnahme», sind aber ganz normal in eine Regelklasse integriert. Das bedeutet zum Beispiel: Während einigen Lektionen helfen ihnen Heilpädagogen direkt im Klassenzimmer.

Rund 17'000 Kinder besuchen sodann eine Sonderschule. Die Bandbreite ist gross: Sie reicht vom mehrfach körperlich und geistig behinderten Kind bis zum kognitiv normal entwickelten Schüler, der aber wegen seiner Verhaltensauffälligkeit in einer Regelklasse eine Zumutung wäre. Ausländerkinder sind in den Sonderschulen übervertreten. Generell zeigen Studien, dass in erster Linie Kinder aus unterprivilegierten Schichten heilpädagogische Unterstützung erhalten.

Die Schere könnte sich öffnen

Das Coronavirus stellt auch den Schulalltag auf den Kopf. Mindestens bis zum 19. April findet in hiesigen Klassenzimmern kein Unterricht statt. Das Lernen aus der Distanz stellt trotz Digitalisierung eine Herausforderung dar – für Schüler, Lehrer und Eltern. Für Kinder, die auf eine heilpädagogische Begleitung angewiesen sind, «verschärfen sich die Nachteile», sagt Riccardo Bonfranchi. Der Buchautor und ehemalige Dozent für Psychologie und Heilpädagogik befürchtet, dass sich die Schere zwischen den guten und schwachen Schülern weiter öffnet.