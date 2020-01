Frau tot in Wohnung in Locarno gefunden - Mann festgenommen

Wie die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Tessin am Freitag mitteilten, war die Alarmzentrale am Dienstagabend in eine Wohnung an der Via Pioda gerufen worden, weil eine Frau dort ein Unwohlsein erlitten habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Frau tot. Die 52-jährige Schweizerin war in der Region Locarno wohnhaft.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen könne eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden, schrieben die Behörden. Die Einsatzkräfte nahmen einen Mann fest. In welcher Beziehung dieser zur toten Frau steht, wird nun untersucht. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht. Die Untersuchung wird vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt Nicola Respini koordiniert.