«Frag die Bundespräsidentin»: Anliegen von Kindern und Jugendlichen gesucht

(wap) Über die Onlineplattform «www.engage.ch» können Interessierte ab sofort im Rahmen des Projekts «Frag die Bundespräsidentin» ihre Anliegen bei der aktuellen Bundespräsidentin deponieren. Die Themenwahl sei frei, schreibt der Dachverband Schweizer Jugendparlamente am Montag in einer Mitteilung. Die Fragen könnten sich auf die aktuelle Pandemie oder politische Themen beziehen, von denen sich Jugendliche betroffen fühlten.

Zehn Jugendliche werden danach per Los ausgewählt. Sie sollen dann am 6. Oktober die Gelegenheit erhalten, der Bundespräsidentin im Rahmen einer Medienkonferenz im Medienzentrum des Bundes in Bern ihre Fragen persönlich zu stellen.