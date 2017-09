Doch diesen Entscheid fällt nicht Cassis, sondern der Gesamtbundesrat. Üblicherweise äussern die Mitglieder bei der Departementsverteilung ihre Wünsche nach der Anciennität, also nach dem Dienstalter. Dabei steht der neu gewählte Bundesrat hinten an. Wenn keines der bisherigen Regierungsmitglieder das Aussendepartement übernehmen will, dürfte es somit ihm zufallen.

Prädestiniert wäre jedoch der heutige Innenminister Alain Berset. Er beherrscht fünf Sprachen - Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch - hat in seiner Jugend erfolgreich den diplomatischen Concours absolviert und tritt staatsmännisch auf.