Flüchtlings-Chaos an türkisch-griechischer Grenze: Parlamentarier fordern Eingreifen der Schweiz

Tausende Flüchtlinge harren in diesen Stunden an der türkisch-griechischen Grenze aus, Hunderte versuchten, die Schranken zu passieren, die griechischen Behörden reagierten mit Panik und Tränengas. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex warnt vor «Massenmigrationsströmen». Manon Schick, Geschäftsleiterin von Amnesty International Schweiz, hält die Situation für Flüchtlinge in Griechenland für untragbar.

Sie fordert den Bund dazu auf, sich um in Griechenland gestrandete Flüchtlinge zu kümmern und selber ein Asylverfahren für diese Personen durchzuführen. Schliesslich ermuntert sie den Bundesrat, Kontakt mit dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge aufzunehmen. «Dieses könnte die Flüchtlingseigenschaft der Personen vor Ort abklären.» Die Schweiz solle danach Kontingentflüchtlinge aufnehmen.

Die Hälfte der Flüchtlingsbetten ist derzeit noch frei

Schick sieht die Schweiz umso mehr in der Pflicht, als es in den Bundesasylzentren noch sehr viel freie Plätze gebe. Derzeit sind dort rund 2200 Betten belegt, Platz hätte es für knapp 4000 Personen. «Die freien Unterbringungskapazitäten werden als Schwankungsreserve für einen möglichen Gesuchsanstieg benötigt», sagt ein Sprecher des Staatssekretariats für Migration. Die Schweiz zeige sich in Bezug auf die Lage in Griechenland sodann bereit, Anfragen zur Aufnahme besonders verletzlicher Personen wie unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender im Rahmen der bestehenden Dublin-Bestimmungen zu prüfen.