Pikant ist, dass die Preisunterschiede bei den Edelstücken am kleinsten sind und bei billigem Fleisch, etwa Hackfleisch, am grössten. Das dürfte damit zu tun haben, dass Zölle auf Basis des Gewichts erhoben werden. Dadurch verteuert sich ein Filet oder Huft durch den Einfuhr-Zoll prozentual viel weniger stark als günstigeres Fleisch. Entsprechend scheint sich die Schweizer Fleischbranche mit ihrer Preispolitik darauf einzustellen.

«Bauern nicht die Hauptschuldigen»

Markus Ritter, der Präsident des Bauernverbands, nennt auf Anfrage bekannte Gründe wie Land, Löhne und Produktionsmittel für die horrenden Unterschiede. Weiter liege es auch an hohen Umwelt- und Tier-Standards. «Die Bauern sind mitschuldig, aber keinesfalls die Hauptschuldigen», sagt Ritter. Beim Fleisch sei es zum Teil so, dass die Bauern ihre Tiere gratis abgeben könnten und das Fleisch wäre immer noch viel teurer als in Deutschland. Die nachgelagerten Branchen von Verarbeitung, Handel und Verkauf seien «viel teurer als im Ausland».

Ruedi Hadorn, der Geschäftsführer des Schweizer Fleisch-Fachverbandes, sieht es gerade anders. Die Rohpreise für Fleisch würden in vielen Fällen bereits das Niveau der Ladenpreise im Ausland erreichen. Die Metzger könnten also gratis arbeiten und das Fleisch wäre trotzdem teurer als im Ausland.

Die Fleischpreise zu senken, ist für beide Vertreter nur sehr schwer vorstellbar. Markus Ritter: Wenn man den Produzentenpreis bei der Landwirtschaft drücke, habe das nur einen «kleinen Effekt auf die Fleischpreise im Laden». Ruedi Hadorn sieht auch keine «Allerweltslösung». «Angesichts der sehr komplexen Thematik würde ich mich ganz klar dagegen verwehren, einfach die Metzgerschaft zum Sündenbock zu stempeln», sagt er. «Meines Erachtens besteht ehrlicherweise die einzige Lösung in einer Angleichung des allgemeinen Kostenniveaus unseres Landes an dasjenige unserer Nachbarländer.» Markus Ritter sieht das ähnlich.

Fleischverarbeitung in der Bell Oensingen: