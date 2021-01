FDP-Ständerat fordert Übungsabbruch beim Rahmenabkommen: «Bundesrat sollte gegenüber der EU ehrlich sein»

Auch wenn also die neue Chefunterhändlerin mit Zugeständnissen zu den genannten Aspekten nach Hause kommen sollte, wird das Rahmenabkommen die Bevölkerung nicht überzeugen können.

Die aktuelle Version des Rahmenabkommens bringt eindeutig mehr Nach- als Vorteile für die Schweiz. Es ist in der Beurteilung der massgeb­lichen politischen Akteure so nicht mehrheits­fähig. Der Bundesrat will daher Fragen zum Lohnschutz, zur Unionsbürgerrichtlinie und zu den staatlichen Beihilfen mit der EU «präzisieren». Diese Aspekte sind wichtig.

Laut Entwurf des Rahmenabkommens verpflichtet sich die Schweiz, EU-Rechtsentwicklungen in die fünf Marktzugangsabkommen sowie allfäl­lige künftige Abkommen zu übernehmen. Im Streitfall entscheidet letztlich der EuGH. Er könnte mithin wichtige politische Entscheide des Parlaments oder des Volkes beurteilen, sofern dabei auch nur am Rande EU-Recht oder davon abgeleitetes Abkommensrecht berührt wird.

Diese Betrachtung zeigt klar: Das wahre Problem des Rahmenabkommens ist der Verlust an Souveränität. Es würde die bewährten helvetischen Prozesse in allen wichtigen Politikbereichen verändern. Ob Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht oder Zuwanderung: Wichtige Entscheide würden letztlich in Brüssel, respektive im Streitfall von Richtern der EU gefällt.

Sie gäben den Rahmen vor, in welchem die hiesigen Institutionen Politik machen könnten. Die in der Schweiz gewählten – und abwählbaren – Behörden würden faktisch zu «Erfüllungsgehilfen», die verpflichtet wären, europäisches Recht in inländisches Recht zu überführen.