Fast die Hälfte der Gastro-Betriebe gehen bis Ende März ein, wenn der Bundesrat keine Hilfen spricht

Bis Ende März wird fast die Hälfte aller Betriebe im Gastgewerbe eingehen, wenn sie jetzt keine sofortigen finanziellen Entschädigungen erhalten. Das geht aus einer Mitteilung des Verbands hervor. Dieser hat eine Umfrage durchgeführt, um die Lage der Gastronomiebetriebe einzuschätzen, an der über 4000 Betriebe teilgenommen haben.

Wenn der Bund jetzt nicht handelt, steht in der Branche eine dritte Kündigungswelle an

Schlägt Casimir Platzer, Präsident von Gastro Suisse, mit Bezug auf die Umfrageergebnisse Alarm. Bereits im Oktober sagte der Präsident, dass 100'000 Stellen in Gefahr sind.

Casimir Platzer weist in der Mitteilung darauf hin, dass vor der Krise über 80 Prozent der Betriebe eine gute bis sehr gute Liquidität hatten. In einem Monat sei die Situation bei 80 Prozent aber düster:« Sehr viele von ihnen sind sogar in ihrer Existenz bedroht, wenn sie jetzt kein Geld erhalten.» Umfrage hat auch ergeben, dass 98 Prozent der Betriebe dringend finanzielle Hilfe benötigen. 70 Prozent hätten bereits ein Gesuch eingereicht, oder werden dies sicher tun.

Gastro Suisse fordert mit Blick auf die Ergebnisse, dass der Bundesrat am Mittwoch «Mut zeigt» und die Betriebe sofort und unkompliziert finanziell entschädigt.