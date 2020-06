«Falls er noch einen Funken Anstand hat, sollte er zurücktreten»: CVP und SVP kritisieren St.Galler Sicherheitsdirektor  scharf

Fredy Fässler hat mitten in ein Wespennest gestochen: In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte er, die Kundgebungen vom Wochenende gegen Rassismus und für Frauenrechte seien «hocherfreulich». Weil derzeit wegen der Coronavorschriften nur Veranstaltungen mit maximal 300 Personen erlaubt sind, die Kundgebungen aber teils weit grösser waren, löst diese Aussage des St.Galler Sicherheitsdirektors grossen politischen Wirbel aus.

Nachdem bereits kantonale Politiker der bürgerlichen Parteien Fässlers Haltung in Frage gestellt haben, wird diese auch in Bundesbern zum Thema. CVP-Parteipräsident Gerhard Pfister schrieb auf Twitter: «Ein St. Galler SP-Regierungsrat findet Illegalität ‹hocherfreulich›. Falls er noch einen Funken rechtsstaatlichen Anstand hat, sollte er zurücktreten.»

Am Dienstagmorgen verschickten die vier St. Galler SVP-Nationalräte Mike Egger, Esther Friedli, Roland Rino Büchel und Lukas Reimann eine Mitteilung, in welcher sie die Forderungen ihrer Kantonalpartei bekräftigten: Sie verlangen «von Regierungsrat Fredy Fässler eine sofortige Entschuldigung für seine Aussagen und von der St. Galler Regierung eine Rüge».

An einer kurzfristig anberaumten Medieninformation der SVP-Parteispitze am Dienstagmittag in Bern ärgerte sich Präsident Albert Rösti: «Während Tausende von Schweizer Wirten und Veranstaltern vor der Pleite stehen, lassen die Behörden in den Schweizer Städten unbewilligte Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmenden zu.» Das gehe so nicht. Die SVP fordere den Bundesrat auf, diese Ungleichbehandlung sofort zu beenden und sämtliche Restriktionen für Gewerbe und Wirtschaft aufzuheben.