Nun ist klar, wieso es am 14. Oktober 2015 im französischen Jura zum Absturz eines Schweizer Kampfjets gekommen ist. Der Pilot hat wichtige Sofortmassnahmen unterlassen, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Das hat die Militärjustiz am Dienstag mitgeteilt. Mit aufwändigen technischen, fliegerischen und medizinischen Untersuchungen habe man den Unfallflug lückenlos rekonstruieren können.

Rückblende: Ein F/A-18-Jet und zwei F-5-Tiger trainierten am Tag des Unfalls über dem französischen Jura den Luftkampf. Gegen Übungsende kam es im linken Triebwerk der F/A-18 zu einem Strömungsabriss, die Leistung im Triebwerk sackte ab. Das Flugzeug begann, nach links zu drehen und verlor rasch an Höhe. Der Pilot betätigte den Schleudersitz, das Flugzeug stürzte auf eine Ackerfläche in der Nähe des Dorfes Glamondans (F). Der Pilot, ein Solothurner, überlebte leicht verletzt.

Bei einem Strömungsabriss müssen Piloten laut Militärjustiz gewisse Sofortmassnahmen ergreifen. Das habe der Pilot nicht getan. Andere Gründe für den Unfall – eine technische Störung, gesundheitliche Probleme des Piloten oder Dritteinwirkung – schliesst die Militärjustiz als Ursache aus.

Mehrere Unfälle in den letzten Jahren

Aufgrund der Erkenntnisse hat die Militärjustiz nun eine Voruntersuchung gegen den Piloten eingeleitet. Sie klärt ab, ob ihm Nichtbefolgung von Dienstvorschriften und Missbrauch und Verschleuderung von Material vorzuwerfen sind. Für den Piloten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Schweizer Luftwaffe hat in den letzten Jahren mehrere Kampfjets verloren. Ende August 2016 zerschellte eine F/A-18 im Sustengebiet, im Juni stürzte ein F5-Tiger-Kampfflugzeug der Patrouille Suisse bei einem Trainingsflug in Holland ab. Ein weiterer Absturz passierte 2013 am Lopper in Obwalden. (mwa/sda)