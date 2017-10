Diese drei Gebäude stehen entweder zu nahe am Fluss Maira oder sind beschädigt, wie die Gemeinde Bregaglia, zu der Bondo gehört, am Freitag mitteilte.

Auch die nun freigegebenen Häuser waren beim Murgang vom 31. August von Schlammmassen beschädigt worden und seither nicht bewohnbar. Sie wurden von Schutt befreit und soweit instand gestellt, dass sie freigegeben werden können. Die Anschlüsse für Trinkwasser und Abwasser wurden wieder hergestellt und eine neue Stromzuleitung wurde erstellt.

Voraussichtlich in zwei Wochen werden auch die letzten Ortsteile von Bondo freigegeben. Vorher müssen aber Arbeiten am Rückhaltebecken für Geröll beendet und Schutzdämme verstärkt werden. Zudem müssen Zufahrten und Teile der Umgebung freigeräumt sein.

Insgesamt waren in Bondo nach dem Bergsturz im August knapp 160 Menschen evakuiert worden. Die Bewohner von Spino und Sottoponte eingerechnet, werden am Samstag 90 Einwohnerinnen und Einwohner in ihre Häuser zurückgekehrt sein.