«Es geht um unsere Zukunft»: Klimaaktivisten besetzen den Bundesplatz – und wollen bis Ende Woche bleiben

Sie kamen, als es noch dunkel war. Und überraschten damit alle. Seit den frühen Morgenstunden halten Hunderte Klimaaktivisten den Bundesplatz in Bern besetzt. Sie haben Zelte aufgestellt und eine kleine Bühne; es gibt ein Sanitätszelt in einer Ecke und eine Küche, in der in grossen Töpfen das Mittagessen köchelt, in einer anderen. Verschiedene Zufahrten zum Bundesplatz haben sie versperrt, etwa mit Plakaten und einer Schaukel, die von einem Baugerüst hängt. Vor dem Bundeshaus hat jemand mit Kreide in riesigen Buchstaben «ACT NOW» auf die Strasse geschrieben.

Ein junger Aktivist ist aus dem Kanton Uri angereist. Er trägt eine Maske im Gesicht, so, wie es fast alle tun. Der junge Mann besetzt den Bundesplatz, weil er findet, dass die Politik zu wenig tut, um den Klimawandel zu stoppen. «Es geht um unsere Zukunft», sagt er.

Es sind vor allem junge Menschen, die sich auf dem Bundesplatz versammelt haben. Sie verteilen Flyer, sitzen vor ihren Zelten, diskutieren in Gruppen. Was sie erreichen wollen, steht auf grossen Plakaten: Netto Null Treibhausgasemissionen bis 2030 zum Beispiel, nicht bis 2050, wie der Bundesrat das will. Vor einem Zelt steht eine Holztafel, darauf sind die Programmpunkte des Tages notiert: 14 Uhr Earth Emotions, 15 Uhr Yoga, ein «gemeinsames Singen à la Lagerfeuer». Der junge Urner ist Student. Er sagt von sich, er gehöre zur Klimastreik-Bewegung und auch zu Extinction Rebellion, einer Umweltschutzbewegung, die schon seit längerem zum Mittel des zivilen Ungehorsams greift, weil sie Regierungen so zum Handeln zwingen will. Man müsse jetzt handeln, wenn man verhindern wolle, dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten sei. Die Schweiz müsse dabei vorangehen, weil sie Geld habe und Knowhow. «Wir haben lange genug davon profitiert, das Klima zu zerstören», sagt er und zeigt auf die Nationalbank, die gleich hinter am Bundesplatz steht - und von der Klimaaktivisten schon länger fordern, dass sie auf klimaschädliche Investitionen verzichtet.

Auch Alec von Graffenried, der Berner Stadtpräsident, ist an diesem Morgen zum Bundesplatz gekommen. Er sagt in einem Interview mit Keystone-SDA, man sei überrascht worden von den Klimaaktivisten. Man habe zwar gewusst, dass eine Aktionswoche gebe - aber mit einem solchen Aufmarsch habe man «nicht gerechnet».