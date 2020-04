Erstes Drive-In-Coronatestzentrum der Schweiz geht in Betrieb

(wap) Ab Donnerstagmittag können sich auf dem BEA Expo-Areal in Bern auch Personen, die sich nicht in der Risikogruppe befinden, auf das Coronavirus testen lassen. Der Test erfolgt schnell und einfach im eigenen Fahrzeug. Täglich können 200-300 Tests erfasst werden. Die Zuweisung erfolgt über die Website coronacheck.abilis.ch. Dort kann ein Fragebogen beantwortet werden, um herauszufinden, ob ein Test angezeigt ist. Ist dies der Fall, erhält man ein Ticket. Personen ohne Berechtigung würden im Drive-In abgewiesen, hält der Kanton Bern in einer Mitteilung an die Medien fest. Vom Angebot ausgeschlossen sind Fussgänger oder Velofahrer.

Der Kanton Bern hat das Angebot zusammen mit dem Schweizerischen Roten Kreuz, der Berufsgenossenschaft der Schweizer Apotheker, dem Telemedizin-Anbieter Medgate und der privaten Firma Viollier gestartet. Es ist vom Bund als Pilotprojekt gutgeheissen worden.