Erster Schweizer Todesfall nach Coronaimpfung in Luzern?

Die erste Person in der Schweiz soll in Folge einer Coronaimpfung gestorben sein. Dies vermeldet Christoph Pfluger, Herausgeber der Zeitschrift Zeitpunkt und aktiv in coronaskeptischen Kreisen. Wie er schreibt, sei ein Bewohner in einem Pflegeheim für Demente in einer Luzerner Agglomerationsgemeinde zwei Tage nach der Impfung verstorben.

Wie die Dienststelle für Gesundheit und Sport des Kantons Luzern auf Anfrage bestätigt, verstarb in einem Luzerner Altersheim tatsächlich eine Person nach einer Coronaimpfung. Auch Swissmedic, die schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte, hat Kenntnis von diesem Fall. Entsprechende Abklärungen laufen, erste Erkenntnisse sollen im Verlaufe des Tages kommuniziert werden.

Zusammenhang mit der Impfung wird abgeklärt

Abgeklärt wird, ob der Todesfall im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung auftrat. Lukas Jaggi, der Sprecher von Swissmedic, weist darauf hin, dass nun die Umstände wie Vorerkrankungen oder verwendete Medikamente der verstorbenen Person geprüft werden.

Nun laufe die sogenannte «Pharmacovigilance». Mit diesem Standardverfahren überprüft Swissmedic Meldungen über mögliche Nebenwirkungen und klärt ab, ob diese tatsächlich auf die verwendete Arznei zurückzuführen sind.

Update folgt.