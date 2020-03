Erste Ansteckungen innerhalb der Schweiz: Bund erlässt neue Verhaltensregeln – so schützen Sie sich vor dem Corona-Virus

Das Bundesamt für Gesundheit BAG verschärft daher seine Kampagne gegen das Corona-Virus und ändert die Farbe der Kampagne von (bisher) Gelb auf (neu) Rot. Diese Massnahme gilt ab sofort und beinhaltet drei neue, zusätzliche Verhaltensregeln. Die bisherigen Regeln gelten auch weiterhin. Bereits in der vergangenen Woche hat der Bundesrat aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Corona-Virus die Situation in der Schweiz als besondere Lage gemäss Epidemiengesetz eingestuft.

In der Schweiz ist es zu den ersten Übertragungen des Corona-Virus innerhalb der Landesgrenzen gekommen. Zwar können die einzelnen Cluster (Übertragungsketten) vom BAG noch nachverfolgt werden, eine weitere Übertragung von Mensch zu Mensch innerhalb der Schweiz gilt aber als wahrscheinlich, eine Verbreitung des Virus ist anzunehmen.

Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie zu Hause und kontaktieren Sie telefonisch Ihren Haus- oder Notfallarzt. Dort werden telefonisch Ihre Symptome erörtert und dann die entsprechenden Massnahmen eingeleitet. Wegen des Corona-Virus stossen Arztpraxen und Spitäler an ihre Belastungsgrenzen. Es ist daher wichtig, dass Sie nicht gleich wegen jedem Husten ins nächste Spital gehen. Bewahren Sie Ruhe und rufen Sie zuerst Ihren Arzt an.

Entsorgen Sie gebrauchte Taschentücher wenn immer möglich in einem geschlossenen Behälter oder Abfalleimer. Dies vermindert die Möglichkeit, dass sich Viren verbreiten können.

Regelmässiges Händewaschen vermindert das Ansteckungsrisiko massiv. Waschen Sie such daher mehrmals am Tag gründlich mit viel Seife und warmem Wasser die Hände. Gutes und gründliches Händewaschen dauert nach Richtwert des BAG mindestens 20 Sekunden.

Vermeiden Sie ein mögliches Übertragungsrisiko, indem Sie nicht einfach in die Luft hinaus oder in Ihre Hände niesen. Verwenden Sie dazu ein Taschentuch oder niesen Sie in Ihre Armbeuge.

6. Bleiben Sie bei Krankheit zu Hause