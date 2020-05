Erst Österreich, dann Deutschland – und Frankreich erst am Schluss: So soll die Schweizer Grenze geöffnet werden

Weit fortgeschritten sind die Verhandlungen gemäss Recherchen mit Wien: Eine Lockerung der Einreisebeschränkungen mit dem östlichen Nachbarland soll schon in diesem Monat möglich sein. Ein entsprechender Entscheid könnte bereits am Freitag fallen, sofern es im Bundesrat keine Mehrheit dagegen gibt.

Auch die deutsche Regierung berät über Lockerungen

Die Öffnung der Grenzen der Schweiz mit Deutschland soll ebenfalls schon bald erfolgen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in Berlin, die Kontrollen an der deutschen Grenze zur Schweiz und anderen Nachbarstaaten sollten ab Samstag vorsichtig gelockert werden.

Bereits am Dienstag hatte Keller-Sutter mitgeteilt, dass die Schweiz im Grundsatz mit Deutschland, Österreich und Frankreich einig sei, die Reisefreiheit in den nächsten Wochen wieder einzuführen.

Mit Frankreich wirds kompliziert

Die Verhandlungen laufen mit allen Nachbarländern individuell, ein schriftliches Abkommen liegt dem Vernehmen nach noch keines vor.

Die Öffnung der schweizerisch-französischen Grenze wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen als im Fall von Österreich und Deutschland. Frankreichs Regierung hat besonders scharfe Corona-Massnahmen erlassen und öffnet auch die Wirtschaft später als umliegende Staaten.

Auch zu welchen Zwecken die Menschen wieder aus- und einreisen dürfen, hängt von den Gesprächen mit dem jeweiligen Nachbarland ab. Während der Einkaufstourismus in Österreich vermutlich früher wieder möglich sein wird, ist dies im Fall von Frankreich eher unwahrscheinlich; dort gelten selbst innerhalb des Landes immer noch Reisebeschränkungen. Priorität hat die Zusammenführung getrennter Familien.

Dass die Grenze zu Österreich bald geöffnet wird, legt auch ein Tweet des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz nahe. Er kündigte am Mittwochmorgen an, ab dem 15. Mai werde es an der deutsch-österreichischen Grenze «nur mehr stichprobenartige Kontrollen geben». Ab dem 15. Juni solle die Grenze wieder ganz geöffnet werden. «Damit wollen wir den Alltag der Menschen erleichtern und einen weiteren Schritt in Richtung mehr Normalität setzen.»