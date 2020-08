Erneute Belästigungsvorwürfe: Yannick Buttet steht nicht mehr auf CVP-Liste

(sku) Auf der Liste für die Gemeindewahlen in Collombey-Muraz vom kommenden Herbst fehlt ein prominenter Name: Yannick Buttet, Präsident der Walliser Gemeinde und ehemaliger CVP-Nationalrat, kandidiert nicht mehr. Diese Entscheidung teilte die Partei am Montagabend mit. Hintergrund des Rückzugs seien diverse Medienberichte über erneute Belästigungsvorwürfe. Buttet soll demnach die Gemeinderatspräsidentin von Monthey VS, Laude-Camille Chanton, auf der Terrasse einer Bar verbal und körperlich belästigt haben.

Bereits 2018 wurde Buttet wegen Nötigung seiner früheren Geliebten verurteilt. Er hatte ihr damals wochenlang täglich bis zu 50 Textnachrichten geschickt. Nach dem Vorfall trat Buttet zuerst als Nationalrat und dann als Vizepräsident der CVP Schweiz zurück.