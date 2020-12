«Er muss Weihnachten alleine im Zimmer verbringen»: Wie Verbier seine Briten aufspürt

Verbier ist innert der letzten Tage ins Zentrum der nationalen und internationalen Berichterstattung gerückt. Das Bergdorf im Kanton Wallis gilt über die Landesgrenzen hinaus als beliebtes Reiseziel – besonders bei Britinnen und Briten. Doch die müssen per sofort in Quarantäne.

Denn seit dem Wochenende ist bekannt, dass in Grossbritannien und in Südafrika eine mutierte, aggressivere Form des Coronavirus entdeckt wurde. Wer seit dem 14. Dezember aus diesen Ländern in die Schweiz eingereist ist, muss sich – so will es der Bundesrat – sofort in Isolation begeben.

10'000 ist nur die Mindestzahl

Das Westschweizer Fernsehen RTS berichtete, dass am Wochenende rund 10'000 Menschen aus dem Vereinigten Königreich in Genf gelandet sind. Die totale Anzahl betroffener Gäste ist bisher aber nicht bekannt. In Verbier versucht die Gemeinde derweil, so viele Britinnen und Briten wie möglich auf eigene Faust zu finden. Ein Augenschein vor Ort.

Gemeinde sucht nach Engländern

«Wir haben 350 identifizieren können, die seit Mitte Dezember aus Grossbritannien angekommen sind und in Quarantäne sein sollten», sagt Jean-Marc Sandoz, Mediensprecher der Gemeinde Banges, zu der der Wintersportort gehört. 50 seien noch am Sonntag zurückgereist, bevor die Flüge gestoppt wurden.