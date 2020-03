Enkel-Liebe in Zeiten des Corona-Virus: Nicht alle Grosseltern wollen auf Hütedienst verzichten

Fast jede zweite Grossmutter und jeder dritte Grossvater hütet einmal pro Woche das Enkelkind. Dies zeigen Zahlen des Bundesamt für Statistik. Viele Eltern könnten ohne die Hilfe der Grosseltern nicht so einfach Beruf und Familie miteinander kombinieren. Sie − und vor allem die Betriebe, in denen sie arbeiten − sind auf den Einsatz der Grosseltern angewiesen.

Das Bundesamt für Gesundheit stellt nun aber diese wichtige Stütze der Kinderbetreuung wegen des Corona-Virus in Frage. Grosseltern sollten nicht mehr auf die Enkel schauen. Denn die Gefahr besteht, dass Kinder, die sich allenfalls in der Schule oder unter Gspänli angesteckt haben könnten, ihre Grosseltern anstecken. Ältere Menschen sind besonders gefährdet. «Wir müssen alles tun, um die Älteren zu schützen», sagte Daniel Koch, der Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten, diese Woche an einer der täglichen Medienkonferenzen.