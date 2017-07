Die politische Karriere von Elisabeth Kopp-Iklé (1938) begann 1970 mit der Wahl in den Gemeinderat von Zumikon. 1974 wurde sie die erste Gemeindepräsidentin in der deutschen Schweiz. 1972 wählte sie der Zürcher Kantonsrat in den Erziehungsrat des Kantons Zürich. 1979 folgte der Schritt in den Nationalrat. Und am 2. Oktober 1984 wurde Elisabeth Kopp als erste Frau in den Bundesrat gewählt. Kopp revidierte das Asylgesetz und das Eherecht. In ihrer Amtszeit führte sie auch das Katalysatoren-Obligatorium ein. Am 12. Dezember 1988 gab sie ihren Rücktritt auf Ende Februar 1989 bekannt. Steuer- und andere Affären um ihren Mann Hans W. Kopp hatten monatelang zu reden gegeben. Als dann Elisabeth Kopp einen Anruf an ihren Mann zugeben musste, verlor sie den Rückhalt in der Öffentlichkeit.