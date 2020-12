Einzelne Kantone verschieben den Schulstart – und doch ist für alle klar: Schweizer Schulen sollen offen bleiben

Die Festtage, während derer sich die Zahl der Kontakte erhöht. Dazu die Mutation des Coronavirus, die sich ersten Erkenntnissen zufolge schneller ausbreitet. Diese Gemengelage macht Wissenschafter in der Schweiz und in Europa nervös. Sie fordern koordinierte Massnahmen. Und letztlich: einen neuen Lockdown.

Auch die Schliessung der Schulen wird wieder vermehrt diskutiert; in Deutschland, Österreich oder Grossbritannien bleiben sie nach den Weihnachtstagen länger geschlossen. In Österreich gilt vorderhand bis am 15. Januar Fernunterricht.

Taskforce-Mitglied sieht auch keinen Grund, Schulen zu schliessen

In der Schweiz haben zwar einzelne Kantone wie Nidwalden und Solothurn den Schulstart um drei Tage nach hinten verschoben. Doch generell ist man sich hierzulande einig, dass der Unterricht in der Volksschule am nächsten Montag wieder anlaufen soll. Selbst Marcel Tanner von der Corona-Taskforce des Bundes sieht derzeit keinen Grund, die Klassenzimmer zuzusperren.

Der Epidemiologe sagt, es gelte abzuwägen zwischen dem Primat des Rechts auf Bildung und der Frage, wie stark Kinder zur Dynamik der Epidemie beitragen. «Nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen Daten aus der Schweiz und dem Ausland sind Schliessungen der obligatorischen Schulen nicht gerechtfertigt», so Tanner. Allerdings gelte es, die Situation gut zu überwachen und bei sehr starkem Anstieg der Übertragungen zu überdenken.

Erziehungsdirektoren warnen vor Folgen von Schliessungen

Die Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz EDK wird von Silvia Steiner präsidiert. Die Zürcher Bildungsdirektorin sagt, in der EDK sei man sich einig, dass die Rückkehr zum Fernunterricht unter allen Umständen vermieden werden müsse. «Die Schulen haben eine soziale Verantwortung», so Steiner. Viele Familien befänden sich nach der neuerlichen Ausbreitung des Coronavirus in einer schwierigen Situation. Wenn nun noch die Schulen geschlossen würden, seien die Folgen «weitreichend».