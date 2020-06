«Eine riesige Unverschämtheit»: Mann verkauft als Schwarzer verkleidet «Mohrenköpfe»

«Das ist doch eine riesige Unverschämtheit, man kann sich doch in der heutigen Zeit nicht als Schwarzer verkleiden und ‹Mohrenköpfe› verkaufen», sagt eine Frau aus Rorschach, welche die groteske Situation auf einem Parkplatz in der Stadt beobachtet hat. Ein Mann stellte einen Verkaufsstand für «Mohrenköpfe» auf und malte sich das Gesicht schwarz an. Zudem trug er eine Kraushaar-Perücke und ein buntes Gewand.

Beim Unternehmen, vor dem der Mann seinen Stand aufgebaut hatte, läute das Telefon im Minutentakt, sagt eine Frau: «Die Leute reklamieren und wollen wissen, wer das war. Ich weiss es nicht, und der Chef ist derzeit nicht erreichbar.» Man war offenbar überrascht von der Aktion.