«Ein sportliches Ziel»: Laboratorien skeptisch zur Kapazitätserhöhung bei den Coronatests

(wap) Gerade bei Laboratorien, die nicht auf den 24-Stunden-Betrieb ausgerichtet seien, könne es bei der Ausweitung der Testkapazitäten zu personellen Engpässen kommen, gab Wolfgang Korte in einem Interview mit Radio SRF 1 zu bedenken. Die Labors setzten alles daran, das Ziel des Bundesrates zu erreichen. Aber: «Man muss sagen dass das ein sportliches Ziel ist, und wir dürfen nicht von vorneherein davon ausgehen, dass wir das in jedem Fall erreichen werden», so Korte. Eine Herausforderung sei auch die Beschaffung der für die Tests benötigten Reagenzien. Diese seien weltweit sehr begehrt, aber nur in beschränktem Masse lieferbar.

Auch Michael Jordi von der Gesundheitsdirektorenkonferenz zeigt sich in dem Beitrag skeptisch. «Ein kontinuierlicher Anstieg ist sicherlich machbar und nötig», sagt er. Schwierig werde es aber, wenn es schnell gehen müsse.