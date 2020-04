Ein Coronagraben spaltet das Land - ausser im Gartencenter

Kommen sie, oder kommen sie nicht? Die Frage ist bei einem Augenschein vor Ort schnell beantwortet: Sie kommen! Vor der Migros «Do it + Garten»-Filiale in der Genfer Gemeinde Carouge stehen am Montagvormittag bis zu 150 Menschen Schlange. Tröpfchenweise werden die Kunden in die Filiale gelassen, doch am Ende der Schlange reihen sich immer wieder neue Kunden ein. Es ist der erste Tage seit Mitte März, an dem nebst den klassischen Lebensmittelhändlern weitere Geschäfte öffnen dürfen.

Auch der Parkplatz vor dem Migros-Geschäft ist voll. Auf vielen Autos liegt eine gelbe Pollen-Schicht. Das Frühlingswetter lockt viele Genfer ins Gartencenter. «Endlich!», sagt der Mitte vierzigjährige Herr Thaqi vor dem Eingang. Eine Gesichtsmaske trägt er keine. «Die Läden hätten schon viel früher aufmachen sollen, der Shutdown schädigt die Wirtschaft enorm.» Er wolle in seinem Garten endlich Tomaten und Zucchini pflanzen. Pascal Wouant wartet mit seiner Frau und dem Sohn auf den Einlass. «Eines unserer Möbel ist vor einem Monat kaputt gegangen und ich habe die nötigen Schrauben und Nägel nicht zu Hause.» Seine Frau wolle zudem Blumen für den Balkon kaufen.

Manchen geht es doch nicht «Trop vite»

Auch ein Verkäufer freut sich über den Andrang: «Wir haben damit gerechnet und haben genügend an Lager.» Am meisten seien Pflanzen und Blumen gefragt. «Wir erzielen heute sicher mehr Umsatz als an einem guten Samstag, die Leute decken sich mit vielen Sachen ein.» So auch Emilia Henriques aus Thônex. Ihr Einkaufswagen ist vollgepackt. Auf der unteren Wagenfläche stapeln sich Erdsäcke, das obere ist voll mit Geranien. Die Hauswartin Mitte 50 hat auch noch für eine 80-jährige Freundin eingekauft.

Das Bild der vielen Kunden vor und im Carouger Migros-Gartencenter widerspricht dem Tenor aus der Romandie. «Trop vite», zu schnell verläuft demnach die Öffnung der Wirtschaft aus Sicht der Westschweizer, wie Umfragen zeigen. Dass so manche Deutschschweizer Politiker beim Ende des «confinement» den Turbo schalten, passt vielen nicht. Die Zeitung «Le Temps» titelt am Montag, die Öffnung strapaziere den Coronagraben.