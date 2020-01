Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Prez-vers-Noréaz FR

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr auf der Hauptstrasse nach Payerne, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilte. Ein 34-jähriger Autofahrer war von Grandsivaz in Richtung Matran unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit der vorderen linken Seite seines Fahrzeugs in den kleinen Lieferwagen prallte. Der Lieferwagen war in Richtung Grandsivaz unterwegs.

Die Feuerwehr musste den 51-jährigen Fahrer des Lieferwagens aus dem Fahrzeug befreien. Er sowie sein 20-jähriger Beifahrer und der Fahrer des Personenwagens wurden verletzt mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Der betroffene Abschnitt der Hauptstrasse nach Payerne war während zwei Stunden gesperrt.