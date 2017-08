Auch Patrizia Guggenheim beobachtet die Szene. Sie lebt mit ihrer Familie in Bondo. Die Nacht hat sie bei den Grosseltern in Promontogno verbracht. Wann sie wieder in ihr Haus zurückkehren kann, weiss Guggenheim nicht. Noch hat es keine Entwarnung gegeben, obwohl momentan alles ruhig ist und die Sonne scheint.

Am Vortag hatten die Experten vor weiteren Murgängen gewarnt. «Ich habe Angst um die Bilder meines Vaters Varlin Guggenheim, die im Haus sind», erzählt die Bergellerin. Dann blickt sie auf die stark beschädigten Häuser. In einem der Gebäude habe ein Bekannter seinen neuen Ferrari untergebracht. Das Haus mit dem verwüsteten Garten gehöre einer Frau, die ihr Maiensäss im Val Bondasca verloren habe.

Froh um Sicherheitsbauten

Gemeindepräsidentin Anna Giacometti hat in der Nacht nicht viel Schlaf gefunden. Im Gegensatz zu den Bewohnern von Bondo konnte sie immerhin im eigenen Bett in Stampa schlafen. Die 100 evakuierten Dorfbewohner fanden bei Bekannten und Verwandten Unterschlupf, einige haben im Gesundheitszentrum übernachtet, andere in der Zivilschutzanlage.

«Ich bin dankbar für die Solidarität im Tal», sagt Giacometti. Dankbar sei sie auch für das Ausgleichsbecken in Bondo, welches im Jahr 2012 als Präventivmassnahme gebaut wurde. Damals gab es viel Kritik wegen der Dimension. «Jetzt haben wir die Bestätigung, dass diese Massnahme richtig war.»