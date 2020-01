Direktor des Circus Royal angeklagt – Berner Veterinäramt schreitet ein, Tiere sollen umplatziert werden

Was bisher geschah:

Mitte Dezember wird bekannt, dass Circus-Royal-Direktor Oliver Skreinig in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwunden ist. Später heuerte er im Main-Tauber-Zirkus als Moderator an.

Artisten klagen, sie seien von Skreinig gar nicht oder nur teilweise entlöhnt worden. Die Rede ist von Gagenrückständen von bis zu fünf Monaten.

Die Angestellten erzählen von der Ausbeutung von Arbeitskräften, von Misswirtschaft und Überforderung der Zirkusdirektion. Einige hätte die Toiletten putzen oder an der Bar arbeiten müssen.

Mehrmals beschäftigte der Zirkus ausländische Staatsbürger ohne Arbeitsbewilligung.

Zuvor hatte Zirkusdirektor Skreinig eine neue Firma im Handelsregister eintragen lassen, während die alte Konkurs anmeldete. Im Juni 2018 ging bei der Staatsanwaltschaft Thurgau eine Anzeige gegen den Direktor in dieser Sache ein.

«Sie suchen etwas Spezielles? Dann werden Sie hier eventuell fündig.» Die Internet-Annonce, die so beginnt, preist drei Watussi-Rinder zum Verkauf an. Die Tiere seien sich das Verladen im Transporter gewohnt, heisst es in der Anzeige weiter. Der Standort der exotischen Zirkustiere: Roggwil BE im Oberaargau. Der Verdacht, dass es sich um Tiere aus dem Circus Royal handelt, erhärtet sich rasch. Die angegebene Telefonnummer wurde in der Vergangenheit bereits in diversen Inseraten aufgeführt, mithilfe derer Zirkusmitarbeiter gefunden werden sollten.

In Roggwil BE betreibt Daniel Gasser, der Bruder des 2018 verstorbenen ehemaligen Royal-Direktors Peter Gasser, einen Mini-Freizeitpark. Auf Anfrage hält Daniel Gasser aber fest, dass die Tiere nicht bei ihm seien. Er sagt: