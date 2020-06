Die Unterschätzte und der Wahlkämpfer: Das sind die zwei einzigen Anwärter fürs SP-Präsidium

Mattea Meyer: die Humorvolle mit «Pfadiführerinnen-Qualitäten»

Mattea Meyers politische Karriere verlief steil nach oben: 2009 Juso-Vizepräsidentin, 2010 Gemeinderätin in Winterthur, 2011 Zürcher Kantonsrätin, 2015 schafft sie den Sprung in den Nationalrat, im Herbst 2019 gelingt ihr die problemlose Wiederwahl mit dem zweitbesten Ergebnis auf der Zürcher SP-Liste. Als Co-Präsidentin der SP Winterthur gelingt ihrer Partei die Wiedereroberung der Regierungsmehrheit.

Solche Charakterisierungen greifen tatsächlich zu kurz. Auch wenn Viel- und Schnellredner Wermuth national bekannter sein dürfte: Innerhalb der zukünftigen SP-Spitze ist Meyer keinesfalls die Nummer zwei. Bei der Parteibasis kommt Meyers zugängliche und humorvolle Art besser an als Wermuths manchmal dozierende Intellektualität. Zudem ist ihr die Solidarität der SP-Frauen sicher, die in den letzten Jahren kein nationales Spitzenamt besetzen konnten.

«Als ob es falsch wäre, von einer besseren Zukunft für uns alle zu träumen»: So machte Mattea Meyer im Frühjahr 2020 in einem Blogbeitrag ihrem Ärger über die Medienberichterstattung zur gemeinsamen Kandidatur mit Cédric Wermuth Luft. Sie werde als «junge linke Frau ohne Ahnung» abgestempelt, ohne Verständnis für die Sorgen der arbeitenden Menschen. Als «Anhängsel von Cédric Wermuth, als Frau im Schatten eines Mannes».

Was er in seinem jüngsten Wahlkampf leistete, könnte als Blaupause der Zukunft dienen: Mit seiner Crowd-Kampagne erreichte er viele Wähler. Zwar schaffte er den angestrebten Einzug in den Ständerat nicht. Aber ihm gelang, wovon andere Kantonalsektionen nur träumen konnten: Die SP Aargau legte zu und konnte sogar einen Sitz gewinnen.

Jahrelang befeuerte Wermuth seine politische Karriere mit Provokationen, als er an einem Parteitag einen Joint anzündete oder in Baden das altehrwürdige Hotel Verenahof besetzte. Längst ist es ruhiger um den zweifachen Vater geworden. Doch kann er auch bei älteren Parteimitgliedern punkten? Und auf dem Land? Zumindest auf die letzte Frage weiss er eine klare Antwort: Er sei im Aargauer Freiamt zwischen zwei Bauernhöfen aufgewachsen. Jetzt lebt er mit seiner Familie in Zofingen, in einer Genossenschaft mit Minergie-P-Eco-Zertifikat und teilt mit zwei anderen Parteien ein Auto.