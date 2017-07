Am Freitag schlägt im UNO-Hauptquartier in New York die grosse Stunde: Nach wochenlangen Verhandlungen wird aller Voraussicht nach ein Abkommen verabschiedet, das den Besitz, den Einsatz, die Weitergabe und die Entwicklung von Atomwaffen kategorisch verbietet. Es wird davon ausgegangen, dass der Vertrag von den mehr als 130 teilnehmenden Staaten entweder im Konsens oder aber – sofern ein Land eine Abstimmung verlangt – mit nur wenigen Gegenstimmen angenommen wird. Damit wird (ähnlich wie für Chemie- oder Biowaffen) eine explizite, rechtlich verbindliche Norm gegen Nuklearwaffen geschaffen – was bisher nicht möglich war. Auch wenn die Anzahl der Atomwaffen letztes Jahr leicht zurückging, gibt es noch immer knapp 15'000 Sprengköpfe (siehe Tabelle).