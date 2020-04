Die Tragik der Medien: Rekordhohe Leserzahlen, aber kein Geld – braucht es jetzt Staatshilfe?

Die paradoxe Lage der Medien beschreibt Ringier-Chef Marc Walder so: «Unsere Zeitungen und Zeitschriften verzeichnen gedruckt und digital bei der Nachfrage absolute Rekordwerte: Dennoch befinden sich die Einnahmen auf einem historischen Tief.» Felix Graf, Chef der NZZ-Mediengruppe, sagt: «Die Medien erbringen gerade in dieser Krisenzeit wichtige Informationsleistungen.» Zugleich stellt Graf fest:

Wie wird die Medienlandschaft am Ende der Coronakrise aussehen? Ein Schreckensbild zeichnet der Chef des Axel-Springer-Verlags in Deutschland, Mathias Döpfner. In einem «Spiegel»-Interview befürchtet er ein Zeitungssterben und einen Verlust an Vielfalt: Der Einbruch des Werbemarkts «kann Medienhäuser jeder Grösse in Existenznot bringen, nicht nur lokale oder regionale. Die Situation ist sehr ernst.» In Deutschland und anderen europäischen Ländern hat deshalb die Debatte eingesetzt, ob der Staat eingreifen müsse.

Bundesrat lehnte Sommarugas Hilfspaket ab – warum?

In der Schweiz wollte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP), die Medienministerin, die Branche sehr kurzfristig stützen – mittels Notverordnungen. Doch der Bundesrat lehnte ihren Plan ab, wie die «Wochenzeitung» publik machte. Diese zitierte aus einer bereits formulierten Medienmitteilung: «Die Coronapandemie trifft auch die Medien hart. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die demokratische Debatte hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 1. April 2020 entschieden, die Medien mit 78 Millionen Franken zu unterstützen.» Am 2. April hätten die Verordnungen in Kraft treten sollen.

Sie sahen vor, mit 37 Millionen Franken die Zeitungen bei den Vertriebskosten zu entlasten (der Bund hätte die Posttarife übernommen), die Privatradios stärker zu subventionieren mit 13 Millionen Franken, und für die regionalen TV-Sender wären weitere 11 Millionen vorgesehen gewesen. Die Nachrichtenagentur SDA hätte ebenfalls profitiert, ihre Leistungen wären für die Verlage gratis gewesen.

Das sagen Parlamentarier zur Medienkrise: