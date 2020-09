Die Taskforce des Bundes prüft eine Verkürzung der Quarantänezeit

(wap) Wer aus einem Risikoland in die Schweiz einreist, muss derzeit zehn Tage in Quarantäne. Die Taskforce prüfe nun, ob eine Verkürzung dieser Zeit auf eine Woche aus wissenschaftlicher Sicht vertretbar wäre, meldet SRF. In der Fernsehsendung «Club» äusserte Taskforce-Epidemiologe Marcel Tanner am Dienstagabend Verständnis für die Wünsche von Wirtschaft und Reisebranche.

«Der konkrete Vorschlag, den man jetzt aufgrund des Papiers angeschaut hat, ist, dass man die Quarantäne, wenn man die nötigen Tests macht, sicher verkürzen kann», sagte Tanner, «möglicherweise auf sieben Tage». Er könne sich aber auch vorstellen, dass man nach sechs Tagen einen Test mache und bei einem negativen Ergebnis die Quarantäne aufhebe.