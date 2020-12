Die Sonntagspresse: Ab nächster Woche soll mit Impfen begonnen werden – ob die Kantone bereit sind, ist unklar

Die Schweiz hat einen Impfstoff

«Es handelt sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren», teilte das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic stolz mit. Die Prüfung habe ergeben, «dass der Impfstoff sicher ist und der Nutzen die Risiken überwiegt», sagte Swissmedic-Direktor Raimund Bruhin. Gemäss Studien erreiche der Wirkstoff einen Impfschutz von über 90 Prozent.

Anne Lévy, die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit, zeigte sich erfreut über den wichtigen Schritt im Kampf gegen die Pandemie. Das plötzliche Tempo überfordert nun einige: Die meisten Kantone planen den Impfstart im Februar, so meldet die "NZZ am Sonntag". Aus Basel-Stadt und den Zentralschweizer Kantonen klingt es hingegen zuversichtlich: Sie könnten schon im Dezember mit dem Impfen besonders gefährdeter Personen beginnen.

Der Impfstoff löst aber die Schutzmassnahmen nicht ab. Weiterhin gelten die bekannten Regeln des Maskentragen, der Hygiene und des Abstandhaltens und das ist die Aussicht für weitere Monate, denn bis die Impfungen geliefert und verabreicht worden sind braucht es Zeit.

So wird das ablaufen: In den nächsten Tagen erwartet der Bund die erste Lieferung mit 107'000 Impfdosen von Pfizer/Biontech, danach ist monatlich eine Charge von 250'000 Dosen vereinbart. Doch allein die Gruppe der vulnerablen Personen umfasst 2,2 Millionen Menschen, rechnet die «NZZ am Sonntag». Es wird also noch eine Weile dauern, bis die Impfung bei allen anderen ankommt.

Spitäler unter Druck und Operationen verschoben

Weil die Schweiz die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommt, steigt der Druck auf das Gesundheitssystem. Eine Reihe renommierter Spitäler aus der Deutschschweiz hat sich diese Woche mit Hilferufen und Appellen an die Öffentlichkeit gewandt. Die beschäftigt sich vor allem mit den Kapazitäten auf den Intensivstationen. So kritisierte beispielsweise Uwe E. Jocham, Direktionspräsident der Berner Insel-Gruppe gegenüber dem «SonntagsBlick»: «Die neuen Vorschriften gehen zu wenig weit.» Um die Spitäler zu entlasten, brauche es schärfere Massnahmen – ähnlich wie bei der ersten Welle. Der Insel-Chef: «Die Situation in den Spitälern ist jetzt schon prekär und spitzt sich weiter zu.» Besonders fatal findet der Spitalmanager, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, die Skipisten zu schliessen. Zum einen seien das Ansteckungsorte, zum anderen belasteten Skiunfälle das Gesundheitssystem zusätzlich. Die Lage auf den Intensivstationen ist derweil weiter dramatisch. Laut dem «SonntagsBlick» und eigenen Recherchen mussten mehrere Spitäler, darunter die Unikliniken Zürich und Basel sowie das Zürcher Triemlispital grosse Krebs- und Herzoperationen verschieben.

Viele schliessen aber einige Skigebiete bleiben offen – Unfälle sind vorprogrammiert

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung schätzt, dass allein beim Wintersport jede Saison 76'000 Personen schwer verunfallen. Trotzdem halten wichtige Bergkantone (Wallis und Graubünden) vorerst an der Öffnung fest. «Wenn möglich», sagt der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer, «sollen die Bergbahnen laufen, aber nicht auf Teufel komm raus.» Er erwägt weitere Massentests, um Infektionen früh zu erkennen. Im Wallis sagt Regierungsratspräsident Christophe Darbellay, die Polizei stehe bereit, um die Schutzkonzepte durchzusetzen: «In Verbier und in Zermatt wird es sein wie in Bagdad», so Darbelley in der «NZZ am Sonntag».

Andere Kantone verfügten die Schliessung ihrer Skigebiete: Darunter sind die Kantone St.Gallen und Uri, Zürich und Appenzell Innerrhoden.