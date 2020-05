Die letzte Botschaft von «Mister Corona»: Das hat Daniel Koch dem Land vor seiner Pensionierung noch zu sagen

Bei seinem letzten Auftritt im Medienzentrum des Bundes, das für ihn so etwas wie ein zweites Wohnzimmer geworden ist, hatte Koch noch einmal das Wort.

Seine Pensionierung zögerte der Bundesrat hinaus, indem er für Koch kurzerhand die Rolle des «Delegierten des Bundesamts für Gesundheit für Covid-19» erfand. Damit ist es nun vorbei. Heute hat Koch seinen letzten Arbeitstag, und das ist auch ein Ausdruck davon, wie gut die Schweiz das Coronavirus in den Griff bekommen hat.

Doch dann kam Corona. Und alles war anders. Das Land brauchte Antworten. Koch hatte sie zwar auch nicht immer. Aber er bemühte sich. Und weil er dabei zwar nicht immer richtig lag, aber stets den Ton traf, wurde er blitzschnell zum berühmtesten Beamten, den das Land je gesehen hat. «Herr Koch», wie er bald nur noch hiess, reiste durchs Land, oft an der Seite von Gesundheitsminister Alain Berset. Stand Rede und Antwort, phasenweise fast täglich. Und wurde dabei beinahe so etwas wie ein achter Bundesrat.

Das war natürlich gewöhnungsbedürftig, und am Anfang war es auch schwierig, das zu begreifen. Man schaut sich im Spiegel an und ist immer noch der Gleiche, aber die Leute grüssen einem plötzlich. Ich muss aber auch sagen: Die Leute waren sehr nett, von daher war das nie eine Belastung.

Dazu, wie er diese Zeit in Erinnerung behalten wird.

Dazu, ob er eine Erklärung dafür hat, warum die Schweiz das Virus so gut und so schnell in den Griff bekommen hat, dass manche Lockerung früher möglich war als ursprünglich geplant.