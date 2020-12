Die Landwirtschaft verfehlt laut Bund die Umweltziele – Bauernpräsident Markus Ritter widerspricht: «Das ist blanker Unsinn!»

Das muss ich in aller Entschiedenheit zurückweisen, das ist blanker Unsinn! Diese Beurteilung stammt aus einem Bericht aus dem Jahr 2016, der sich auf Daten aus 2013 stützt. Die aktuell laufende Agrarpolitik, die 2014 in Kraft trat, wird gar nicht berücksichtigt. Fakt ist: Von den 39 Unterzielen haben wir sieben vollumfänglich erreicht, bei 23 haben wir 60 bis 80 Prozent erfüllt, bei neun ist keine Aussage möglich. Wir haben die Umweltziele also zu überwiegendem Teil vollumfänglich oder zum grössten Teil erreicht. Hier wird die Bevölkerung falsch informiert.

Er hat gerade viel zu tun: CVP-Nationalrat Markus Ritter, seit acht Jahren Präsident des Schweizerischen Bauernverbands. Am heutigen Montag kommt die sogenannte Agrarpolitik 22+ in den Ständerat. Im telefonischen Interview erzählt Ritter, weshalb er diese bekämpft – und wer ihn jüngst auf dem falschen Fuss erwischt hat.

Eines ist aber schon klar: Die Agrarpolitik wird im Parlament erst diskutiert, wenn die Drohkulisse mit den beiden Pestizid-Initiativen verschwunden ist. Diese kommen im Juni 2021 an die Urne. Die Trinkwasserinitiative fordert, dass nur noch jene Betriebe Direktzahlungen erhalten, die pestizidfrei produzieren und ihre Tiere mit auf dem Betrieb produzierten Futter ernähren können. Die zweite Initiative will synthetische Pestizide verbieten.

Beim Thema Pestizide mussten Sie letzte Woche eine seltene Niederlage einstecken – wegen der FDP. Zwei Vorschläge, die Sie als «Schnapsidee» bezeichnet haben, kam durch. Bröckelt Ihre Allianz?

Es war eine völlig unerwartete Niederlage. Ich bin immer akribisch in der Vorbereitung. Von der FDP habe ich das nicht erwartet. In der Kommission hatte sie sich – und zwar mit einer sehr namhaften Delegation – anders ausgesprochen. Es war ein beispielloser Vorgang: Ein Grossteil der FDP fiel dem Fraktionschef, der auch noch Kommissionssprecher war, in wesentlichen Punkten in den Rücken. Wenn mir das passiert wäre, ich hätte die Wände rausgehauen.

Das Image der Bauern hat gelitten in letzter Zeit, man spricht vor allem über die negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Schmerzt Sie das?

Das ist auch getrieben durch die Initiativen. Zudem ist die Landwirtschaft sehr exponiert: Die Bauern arbeiten nicht im stillen Kämmerlein, man hört, sieht und riecht sie. Ich sehe auch eine grosse Diskrepanz: Das Vertrauen in unsere Produkte ist gross, gerade in diesem Jahr sind regionale Produkte sehr gefragt. Das andere ist die politische Diskussion. Es werden weitere Initiativen kommen, weil diese Themen die Leute bewegen – und weil man damit Politik machen kann. Damit müssen wir leben können.

Was würden Sie sich als Weihnachtsgeschenk für die Bauern wünschen?

Sicher gute Gesundheit, das ist momentan besonders wichtig. Und dass sie über Weihnachten ein paar schöne Tage mit der Familie verbringen können. Die Landwirtschaft zeichnet aus, dass wir zusammenstehen. Wenn die Bauern zuversichtlich sind, auch für das nächste Jahr, wäre das für mich das Grösste.