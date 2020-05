Die Kurve wird flacher: Nur 28 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus

(mg) Wieder deutlich weniger: Für die letzten 24 Stunden hat das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag nur 28 neue Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit flacht die Kurve weiter ab. Insgesamt wurden in der Schweiz rund 30'000 Personen positiv auf das Virus getestet. 1483 Personen sind an der Erkrankung verstorben.