Die Hälfte starb in Alters- und Pflegeheimen: Sind die Institutionen für eine zweite Welle gewappnet?

Wo das Virus ins Altersheim kam, war das Ende tragisch. Im Altersheim Les Lys in Prilly VD starben 22 der 59 Bewohner. Auszubildende hatten das Virus hineingebracht. In Ennenda GL starben in einem Heim elf Menschen, in einem Basler Demenzzentrum waren es 15. In Saas-Grund VS erlagen 15 Menschen in einem Heim dem Virus, allein 91 sind es im ganzen Wallis in Heimen.

Den ältesten Teil der Schweizer Bevölkerung hat die Coronakrise am heftigsten getroffen: Rund 50 Prozent der Covid-Toten in der Schweiz lebten in einem Alters- oder Pflegeheim, wie Zahlen der nationalen Covid-Task- Force und Nachfragen bei Kantonen zeigen. Alleine im Kanton Genf waren es über 100. Dafür gibt es Gründe: Menschen leben auf engem Raum, dementen Personen können Verhaltensregeln nicht so einfach beigebracht werden, Angestellte gehen ein und aus. «Eine Pflegesituation ist nicht mit Abstand machbar», heisst es aus Glarus. Mehrere Kantonsärzte nennen einen weiteren Grund: Bewohnerinnen und Bewohner haben in ihren Patientenverfügungen oft festgelegt, dass sie nicht mehr in ein Spital gebracht werden möchten.

Doch es gab auch klare Versäumnisse

Nicht zuletzt sind Personen oft bereits gesundheitlich schwer angeschlagen, wenn sie ins Heim gehen: In der Waadt, wo es 255 vermutete oder bestätigte Todesfälle in Institutionen gab, leben auch in normalen Zeiten 45 Prozent der Menschen nach dem Eintritt nicht mehr länger als zwei Jahre.