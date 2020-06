Die Grünen wählen «Kapitän» Balthasar Glättli online zum neuen Präsidenten

(dpo) Die Coronapandemie stellte die Gesamterneuerungswahl des Präsidiums der Grünen Schweiz auf den Kopf. Die Delegiertenversammlung hätte ursprünglich letzten März in Brugg-Windisch stattfinden sollen, nun wurde sie heute Samstag Online durchgeführt. Wie erwartet, wählten die Grünen dabei Balthasar Glättli zu ihrem neuen Präsidenten. Der Zürcher Nationalrat war der einzige Kandidat für die Nachfolge von Regula Rytz, die nach der statutarischen Amtszeitbeschränkung von acht Jahren von der Spitze der Partei zurücktritt.

«Ich bin überzeugt, dass wir die politische kraft sind, welche auf die Herausforderugen der Zukunft die überzeugendsten Antworten hat», sagte Glättli nach Annahme der Wahl. Er sei von den Medien in den letzten Tagen verschiedentlich gefragt worden, wo die Grünen in vier Jahren stehen werden. Darauf meinte der neu gewählte Präsident: «Wir sorgen dafür, dass wir in vier Jahren nicht stehen, sondern uns weiterhin bewegen werden.» Damit aus den grünen Wahlerfolgen in den nächsten Jahren Mehrheiten werden, müsse die Partei den Druck aufrecht erhalten, so Glättli weiter.