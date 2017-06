Die Kinder auf dem Sprungturm im Rheinfelder Strandbad stehen an, um sich im Sekundentakt in den 21 Grad kühlen Rhein zu stürzen. Sie wissen nichts von der Gefahr. Gemäss dem neuen Report der Europäischen Umweltagentur ist die Wasserqualität an dieser Stelle zu schlecht zum Baden. Rheinfelden ist deshalb ein roter Punkt auf der Europakarte, ebenso wie der Rhein bei Kaiseraugst und eine Badestelle am Genfersee.

Dabei kann man das Rheinwasser in kleiner Dosis sogar trinken. Markus Müller (58) lässt sich am Ufer von der Sonne trocknen und erzählt, seine Kinder und Enkelkinder hätten hier beim Schwimmen schon viel Wasser geschluckt. Nie hätten sie Beschwerden gehabt. Müller sagt: «Ich würde eher davon abraten, einen Schluck aus dem Kinderplanschbecken zu nehmen.» Badmeister Willy Vogt bestätigt: «Es hat sich noch nie jemand wegen Durchfallproblemen oder Ähnlichem gemeldet.»

Auch die Schweizer Behörden haben keine Bedenken und geben dem Rheinwasser gute Noten. Die EU sieht rot, obwohl ihr dieselben Daten vorliegen. Das Kantonslabor misst die Anzahl Fäkalbakterien in Gewässerproben, schickt die Zahlen dem Bundesamt für Umwelt in Bern, das sie wiederum der Umweltagentur in Kopenhagen weiterleitet.