Die App – ein Flop? Nur wenige werden wegen Warnung positiv getestet, jetzt wird pikante Forderung laut

Im Lockdown waren die Hoffnungen in die Technologie gross. Ein Programm auf dem Handy sollte die Schweiz vor der zweiten Viruswelle bewahren. Es erschienen Medienberichte mit Titeln wie «Per Handy aus dem Lockdown». Selbst die nüchterne «Neue Zürcher Zeitung» titelte: «Wie eine Smartphone-App das Virus stoppen könnte». Auch Experten stiessen in dieses Horn, wenn auch etwas vorsichtiger. Digital-Epidemiologe Marcel Salathé sagte, falls die Fallzahlen wieder steigen, seien wir viel besser vorbereitet, denn: «Gerade die Contact-Tracing-App macht da einen riesigen Unterschied».

Heute, mitten in der zweiten Welle, spielt die Swisscovid-App nur eine marginale Rolle. Das gibt selbst Il-Sang Kim zu, der beim Bundesamt für Gesundheit das App-Projekt leitet. Er sagt: «Bisher wurden mindestens 220 Personen positiv getestet, die wegen einer Warnung der App zum Test gingen.» Eine verschwindend kleine Zahl, bei fast 100'000 positiven Tests alleine im Oktober. Nur auf knapp 1,9 Millionen Handys läuft die App.

Gibt das BAG bald selbst die Cdoes aus?

Die Software funktioniert gut – das Problem sind die zu tiefen Nutzerzahlen. Doch die App kämpft auch mit anderen Punkten. Seit Monaten gibt es Berichte, dass die Codes, die man eingeben muss, um Kontakte nach einem positiven Test zu warnen, von den Kantonen viel zu spät ausgegeben werden. Die Probleme sind immer noch nicht behoben – und mit zunehmenden Fallzahlen werden sie schlimmer. Die Schweiz am Wochenende weiss von einer Person, die am Donnerstag positiv getestet wurde und den Code erst am Montag erhielt. Salathé sagt: «Natürlich ist das ein grosses Problem. Im Idealfall wäre die Swisscovid-App eine superschnelle Form des Contact-Tracings. Deshalb müssen wir das unbedingt verbessern.» Die offizielle Statistik des Bundes zeigt: In jedem vierten Fall dauert es sechs oder mehr Tage vom Beginn der Symptome bis der Code ausgestellt wird. Zeit, in der die Kontakte schon ansteckend sein könnten.