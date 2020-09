«Deutschland hat Verspätung»: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga kritisiert deutsche Regierung wegen Neat

(wap) Deutschland müsse sein Versprechen einhalten und auf der Bahnstrecke entlang des Rheins mit betrieblichen und technischen Massnahmen zusätzliche Kapazitäten schaffen, damit die Neat mit dem Gotthard-Basistunnel voll ausgelastet werden könne. Dies sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in einem am Montag in «20 Minuten» veröffentlichten Interview. Sie selbst habe mit dem deutschen Verkehrsminister eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Ausserdem beharre die Schweiz auf dem Ausbau der Strecke zwischen Karlsruhe und Basel auf vier Spuren. Dieser war mit Deutschland 1996 vereinbart worden, aktuell geht Deutschland davon aus, dass es frühestens in zwanzig Jahren soweit sein wird. Sommaruga versprach weiter, Kontakt mit Frankreich und Belgien aufzunehmen, die für die Schweizer Neat eine weitere Zubringer-Achse entlang des linken Rheinufers bauen sollen.