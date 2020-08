Deutsche Politiker wollen Schweiz einbinden: Corona-Apps sollen europaweit verknüpft werden

(gb./mg) In einem Brief an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordern deutsche Politiker, dass die Schweiz in die Pläne der EU zur Verknüpfung der nationalen Corona-Apps einbezogen wird. Das Virus unterscheide nicht zwischen EU-Mitgliedsstaaten und anderen Ländern, heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag. Unterzeichnet haben den Brief drei deutsche Bundestagsabgeordnete aus dem benachbarten Bundesland Baden-Württemberg sowie der EU-Parlamentarier Andreas Schwab, der die Delegation für die Beziehungen zur Schweiz leitet. Für sie ist klar: «Wir brauchen eine gemeinsame grenzüberschreitende Strategie gegen Corona».

Die EU-Kommission treibt derzeit die europaweite Verknüpfung der Corona-Warn-Apps der einzelnen Mitgliedsstaaten voran. Am Sonntag haben sich die Mitgliedsstaaten auf technische Grundlagen für einen Informationsaustausch geeinigt, wie einer Mitteilung der Kommission zu entnehmen ist. So soll eine grenzüberschreitende Nachverfolgung der Kontakte ermöglicht werden. Die deutschen Abgeordneten stört, dass die Schweiz dabei aussen vor gelassen wird. Die Schweiz sei eng mit der EU verflochten, zum Beispiel durch die Berufspendler, schreiben sie in dem Brief.

Kein Zusammenhang mit Rahmenabkommen

Ob die Schweiz den technischen Grundlagen der EU-Mitgliedsstaaten zustimmen würde, ist unklar. Die EU-Kommission selbst führt gemäss der Mitteilung «rechtliche Gründe» an, weshalb die Schweiz nicht von Anfang miteinbezogen wurde. Gegenüber der «NZZ» hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigt, dass «entsprechende Gespräche lanciert» seien. Aktuell sei aber nicht klar, wie die rechtlichen Aspekte gelöst werden können.

Geht es nach den Abgeordneten aus Süddeutschland sollen die Hindernisse rasch aus dem Weg geräumt werden. Technisch wäre eine Einbeziehung der Schweiz wohl gut machbar, glauben sie, auch weil die Schweiz gleich wie Deutschland einen dezentralen Ansatz bei der Entwicklung der App verfolgt hätten.

Nach Ansicht der Politiker soll die Verknüpfung der Apps aber nicht mit anderen Streitpunkten zwischen der Schweiz und der EU in Verbindung gebracht werden. Damit gemeint sind das Rahmenabkommen und ein Gesundheitsabkommen mit der EU, welche die Abgeordneten gemäss ihrer Mitteilung befürworten.